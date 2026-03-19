"الهوية وشؤون الأجانب بدبي" تنظم فعالية افتراضية للعمال في عيد الفطر

دبي في 19 مارس/وام/ تنظم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي يومي 20 و21 مارس الجاري احتفالية بمناسبة عيد الفطر السعيد تحت شعار "عيد الفطر.. لنحتفل بالعيد معاً"، موجهة للقوى العاملة في إمارة دبي، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد وتعزيز روح التلاحم المجتمعي.

يأتي تنظيم هذه المبادرة والتي ستكون افتراضية، تقديرا للدور الحيوي الذي تضطلع به القوى العاملة في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، وانسجامًا مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العطاء وتعزيز التماسك المجتمعي.

تتضمن الاحتفالية على مدى يومين فقرات ترفيهية وتفاعلية وسحوبات على جوائز متنوعة إضافة إلى برامج وأنشطة تهدف إلى نشر أجواء الفرح والبهجة احتفاءً بهذه المناسبة .

ويُبث الاحتفال الافتراضي عبر تطبيق "بلو كونيكت" “Blue Connect” ، الذي يوفر منصة رقمية مخصصة للقوى العاملة تتضمن محتوى ترفيهياً متنوعاً يشمل فيديوهات وألعاباً تفاعلية ومسابقات، بما يتيح للجميع المشاركة في الفعاليات والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

يدعم الفعالية مجموعة من الشركاء والرعاة، من بينهم شركة دو، فلاي دبي، ملبار قولد، إضافة إلى عدد من الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة المجتمعية.

وأوضح اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تكريم جهود القوى العاملة وتقدير مساهماتهم اليومية في بناء مدينة دبي ومشاركة هذه الفئة فرحة العيد وإبراز دورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه ذكر العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، وترسيخ شعور الانتماء لدى القوى العاملة.