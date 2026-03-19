فريق التحكيم الدولي لجائزة "حمدان – اليونسكو " تعقد اجتماعها التمهيدي

دبي في 19 مارس /وام/ عقد فريق التحكيم الدولي لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم / اليونسكو لتنمية أداء المعلمين اليوم اجتماعه التمهيدي بحضور سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

ناقش الاحتماع إجراءات عمليات التحكيم الفردية مع المحكمين التي تبدأ في المرحلة الاولى عن بُعد في الفترة القادمة على أن تكون المرحلة الثانية حضوريا في مايو القادم بمنظمة اليونسكو.

وأكد خليفة السويدي أن المشاركات في الجائزة الدولية شهدت نمواً بنسبة ‎%‎66 مقارنة بالدورة السابقة بعدما تسلمت اليونيسكو 169 طلبا من 62 دولة بزيادة 66 بالمائة موضحا أن هذا الإقبال يعكس البصمة الايجابية للجائزة في أداء المعلمين وانتشار أثرها في الأقاليم المستهدفة حول العالم.

وأشاد بالشراكة الناجحة والمستمرة مع منظمة اليونسكو ودورها في نجاح هذه المبادرة النوعية التي تساند المعلمين وترتقي بممارساتهم إلى افاق الجودة والتميز.

وسيتم حسب أجندة الجائزة اعتماد النتائج في 5 أكتوبر المقبل من قبل مدير عام اليونسكو في باريس على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين لاحقاً في حفل التكريم.