غرق 18 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل جزر القمر

موروني في 19 مارس/ وام/ لقي 18 مهاجرا أفريقيا على الأقل حتفهم غرقا قبالة سواحل جزر القمر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي.

وأوضح محمد أحمد أسوماني وزير داخلية جزر القمرفي تصريح له أنه عُثر على 30 شخصا على قيد الحياة بعدما وصلت المجموعة إلى مكان قريب من بلدة ميتساميولي الساحلية، على بعد حوالى 40 كيلومترا عن العاصمة موروني.

وذكر الناجون أنهم من جمهورية الكونغو الديموقراطية وكانوا في طريقهم إلى مايوت المجاورة التي تعد وجهة جاذبة للمهاجرين نظرا إلى بنيتها التحتية الفرنسية ونظام الرعاية الاجتماعية فيها.

