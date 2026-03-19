دائرة تنمية المجتمع تجمع ممثلي الأديان في لقاء رمضاني يعزز التعايش والتلاحم المجتمعي

أبوظبي في 19 مارس / وام / أكد معالي شماس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تتبنى نهجا راسخا في تعزيز قيم التعايش والتفاهم بين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارة يقوم على التلاحم والانتماء المشترك، حيث يُعد التنوع الثقافي والديني مصدر قوة يعزز تماسك المجتمع ووحدته، ليقدم بذلك نموذجاً عالمياً رائداً في التسامح والتقارب بين مختلف الثقافات.

جاءت تصريحات معاليه خلال مأدبة الإفطار الرمضاني التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع في مركز أدنيك أبوظبي، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الاحترام المتبادل وتوطيد العلاقات الإنسانية، وذلك بحضور نخبة من القيادات المجتمعية وممثلي الأديان المختلفة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات في القطاع الاجتماعي.

وشدد معاليه خلال اللقاء على أهمية الحوار البناء والتواصل المستمر لتوثيق الروابط ونشر ثقافة التعايش بين مختلف الجاليات، لافتا إلى الدور المحوري لممثلي الأديان كشركاء أساسيين في رفع الوعي المجتمعي، وبناء جسور التواصل، وتحفيز المشاركة الإيجابية في المبادرات الداعمة لتماسك المجتمع.

ويمثل هذا اللقاء الرمضاني مساحة حيوية للتلاقي وتبادل الرؤى بين القيادات المجتمعية والدينية حول سبل ترسيخ التعايش السلمي والتسامح، مما يؤكد أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التقارب وتعميق التفاهم.

وفي هذا السياق، تواصل دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، جهودها الحثيثة لتطوير البرامج والسياسات والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة لجميع الفئات.

وتعمل الدائرة عبر شراكاتها الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية على إرساء بيئة محفزة للمشاركة المجتمعية، وتوفير مقومات الرفاه والاستقرار، بما يحقق رؤية الإمارة في بناء مجتمع مزدهر ومتماسك ينعم فيه الجميع بحياة كريمة.