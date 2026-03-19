قصر الوطن يطلق احتفالات استثنائية بعيد الفطر تمزج بين التراث والترفيه

أبوظبي في 19 مارس / وام / يستعد قصر الوطن لتقديم تجربة استثنائية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، ليصبح الوجهة العائلية المثالية التي تجمع بين حفاوة الضيافة والتراث الإماراتي الأصيل والأنشطة الترفيهية المتنوعة وسط مشاهد عمرانية آسرة.

وسيحظى الزوار ببرنامج حافل بالتجارب المميزة، يتصدره العرض الضوئي المذهل الذي يقام يومياً عند الساعة 7:10 مساءً، حيث تضاء واجهة القصر المهيبة لتروي قصة ملهمة عن ماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها عبر مزيج مبهر من الأضواء والموسيقى والسرد القصصي.

وإلى جانب ذلك، يستمتع الضيوف بعروض رقصة العيالة التاريخية التي تحتفي بالفنون الثقافية الأصيلة للدولة، وعرض الخيالة اليومي عند الساعة 5:00 مساءً إبرازاً لتقاليد الفروسية العريقة، فيما تقدم فرقة الموسيقى العسكرية ألحانها التي تعبر عن روح الوحدة والاعتزاز الوطني في ساحة القصر أيام الاثنين والأربعاء والجمعة عند الساعة 2:30 ظهراً.

ولا تقتصر الفعاليات على العروض الحية، بل تمتد لتشمل استكشاف بيت المعرفة الذي يحتضن معرض "حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية"، ليقدم للزوار مجموعة نادرة من المخطوطات وفنون الخط والزخرفة والعلوم الإسلامية.

كما تتيح مكتبة قصر الوطن فرصة للاطلاع على مجموعة ثرية توثق المسيرة السياسية والاجتماعية والثقافية لدولة الإمارات، مما يوفر فهماً أعمق لتاريخ الدولة ورؤيتها المستقبلية.