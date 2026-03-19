برعاية حميد بن راشد.. "الفارس الشهم 3" تنظم إفطارا جماعيا لسكان الزوايدة في غزة

عجمان 19 مارس / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات، نظمت عملية "الفارس الشهم 3" إفطاراً جماعياً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، بمشاركة واسعة من الأهالي.

يأتي هذا الإفطار امتداداً لـ"جسر حميد الجوي" الذي انطلق بالتزامن مع شهر رمضان المبارك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في ظل الظروف التي يمر بها القطاع، وتعزيزا لقيم التكافل خلال الشهر الفضيل.

وشهد الإفطار حضور نحو 2000 شخص، وسط أجواء سادتها روح التآخي والتراحم.

وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم لهذه المبادرة، مشيدين بالدور الإنساني لدولة الإمارات وحرصها المستمر على دعمهم والتخفيف من معاناتهم.

وأكد القائمون على المبادرة أن تنظيم الإفطار الجماعي يجسد القيم النبيلة التي تقوم عليها دولة الإمارات، ويعكس حرصها على ترسيخ معاني التضامن والتكاتف الإنساني، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل.