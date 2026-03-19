خليفة شاهين ينقل تعازي عبدالله بن زايد في وفاة آلاء نادر مشتهى

أبوظبي في 19 مارس / وام / نقل معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، تعازي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في وفاة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحية للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة الفقيدة، على رأس وفد من وزارة الخارجية، ضم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤوليها.

وأعرب معاليه، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.