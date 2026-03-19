"حكماء المسلمين": عيد الفطر المبارك يرسخ قيم الرحمة والتسامح

أبوظبي في 19 مارس / وام / أكد مجلس حكماء المسلمين، ضرورة استلهام المعاني السامية لعيد الفطر المبارك في نشر السلام وتعزيز قيم الرحمة والتسامح، واحترام حقوق الجوار، ووقف الحروب والصراعات، والإعلاء من صوت الحكمة، وتغليب لغة الحوار، والعمل من أجل عالمٍ أكثر أمنًا واستقرارًا وعدلًا، يسوده الاحترام المتبادل، وتُصان فيه كرامة الإنسان.

وهنأ المجلس الأمة العربية والإسلامية، وشعوب العالم كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يحفظ الأوطان، ويُنعم على شعوب العالم بالأمن والأمان والسلام.