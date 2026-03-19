بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى

أبوظبي في 19 مارس/ وام / قدم وفد نسائي تعازي سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في وفاة الفلسطينية آلاء نادر عوني مشتهى، التي وقعت ضحية للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال تقديم الوفد برئاسة سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وضمّ سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى جانب عدد من الشخصيات النسائية واجب العزاء لأسرة الفقيدة.

ونقل الوفد تعازي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" وصادق مواساتها إلى أسرة الفقيدة، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم، ومؤكدين وقوفهم إلى جانب الأسرة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت والدة الفقيدة آلاء نادر عوني مشتهى عن خالص تقديرها وامتنانها للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، لما أبدته من مواساة صادقة ومشاعر إنسانية نبيلة في هذا المصاب الأليم.

وأشارت إلى أن أبناءها نشأوا وكبروا على أرض دولة الإمارات، التي احتضنتهم وأحاطتهم بالرعاية والاهتمام، مؤكدة أن ما قدمته الدولة من دعم وكرم إنساني جعلها تشعر بأن الإمارات وطنها، وأن أهلها هم أهلها، وأنها وجدت في مجتمعها نموذجاً فريداً في الاحتواء والتعاطف والتآزر، معبرة عن تقديرها العميق لمواقف الدولة التي تجمع بين الإنسانية والرحمة والاهتمام بجميع المقيمين على أرضها الطيبة.