سلطان الجابر: الاعتداءات الإيرانية لن تحبط عزيمتنا والإمارات عملت بجد وإخلاص من أجل حل دبلوماسي

أبوظبي في 19 مارس/ وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن اعتداءات إيران السافرة على دولة الإمارات "لن تحبط عزيمتنا"، مشدداً على أن الدولة ليست طرفا في الحرب الجارية بالمنطقة.

وقال معاليه إن الإمارات دولة ذات سيادة، تنطلق في سياساتها من منطلق توجهاتها الوطنية، ونهجها الداعم للحلول السياسية، لذا بذلت جهوداً مخلصة من أجل ايجاد حل دبلوماسي يجنب المنطقة الصراعات والحروب.

وأضاف الجابر في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه من خلال إغلاق مضيق هرمز، تمارس إيران حربًا اقتصادية عالمية وهذا ليس شأنًا إقليميًا بل قضية عالمية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ الاقتصاد، وزيادة تكاليف المعيشة على الأسر.

وقال معاليه : تأثرت عملياتنا في النفط والغاز، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للتخفيف من آثار الوضع، مع تقييم مستمر لكل موقع ومنتج وشحنة وسنستمر في دورنا موردًا عالمياً موثوقًا للطاقة.

وأكد الجابر أنه بعد توقف العدوان وانتهاء الاعتداءات، سنكون قادرين على استعادة الإنتاج بسرعة والعودة إلى طاقتنا القصوى مشددا على أن العدوان الإيراني لن يحبط عزيمتنا.