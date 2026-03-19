شرطة رأس الخيمة تضع خطة أمنية ومرورية شاملة استعداداً لعيد الفطر

رأس الخيمة في 19 مارس/ وام / أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزيتها واستعدادها الكاملين لاستقبال عيد الفطر السعيد عبر خطة أمنية ومرورية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن الخطة الشاملة التي وضعتها لاستقبال عيد الفطر السعيد تتضمن تكثيف التواجد المروري والأمني في التقاطعات الحيوية والأسواق والمرافق السياحية والمراكز التجارية والطرق الداخلية والخارجية التي تشهد إقبالًا ملحوظًا من أفراد المجتمع؛ حفاظًا على أمنهم وسلامتهم وللتخفيف من الازدحامات الخانقة التي قد تظهر نتيجة هذا الإقبال، ولنشر الأمن والطمأنينة بين الجمهور.

وأكدت وجود تعاون وتنسيق بمستوى عال مع كافة الجهات والإدارات المختصة ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بشكل عام وأمن الطرقات على وجه الخصوص بما يحقق انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدميها وهذا ما يتطلب تعاون الجمهور من خلال اتباع التوجيهات والتعليمات الشرطية والمرورية، والتقيد بالأنظمة والقوانين واللوائح وعدم مخالفتها تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات يتم اتخاذها بحق المخالفين.

وأشارت إلى أنه تم اعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أية اختناقات مرورية قد تحدث خلال عطلة عيد الفطر السعيد في ظل توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار على المرافق السياحية برأس الخيمة في الأعياد والمناسبات الرسمية والوطنية.

وشددت على ضرورة تحلي الشباب من قائدي المركبات بالمسؤولية والانضباط وعدم القيادة بطيش وتهور أو القيام بالاستعراضات الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا على حياتهم وعلى سلامة غيرهم من مرتادي الطرقات والمشاة، لافتة إلى أن غرفة عمليات الشرطة المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستقبال اتصالات واستفسارات الجمهور والتعامل معها بكل حرفية وسرعة قصوى على الرقم 999 للحالات الطارئة والرقم 901 للحالات الغير طارئة.