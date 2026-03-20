ريم الهاشمي في زيارة عمل إلى نيودلهي وتبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

نيودلهي في 20 مارس/ وام/ قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة عمل إلى نيودلهي يوم الخميس 19 مارس 2026، التقت خلالها مع معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وسعادة فيكرام ميسري، وكيل وزارة الشؤون الخارجية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الإرهابية على الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تأثيرها على الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات الطاقة.

كما تناولت المحادثات أهمية حماية الأمن البحري، لا سيما في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، وأكد الجانبان على ضرورة ضمان وحماية حرية الملاحة بما يدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت معاليها على أنّ الاعتداءات الغادرة التي تتعرض لها دولة الإمارات ودول المنطقة تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، كما أنها عطّلت حركة التجارة العالمية والمسارات البحرية.

وشددت معاليها على أنّ دولة الإمارات لا تتهاون في حماية سيادتها، وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس وعن أمنها ومكتسباتها الوطنية، وتسعى إلى استقرار إقليمي مستدام قائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وعلى أنّها ملتزمة بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتعزيز الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.

وأوضحت معاليها أن قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة ويطالب إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لهذه الاعتداءات، يؤكد مسؤوليتها الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة، معتبرة أنه يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أنّ المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأنّ هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والاستفزازات.

كما أشارت إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي تم اعتماده يوم الخميس خلال الدورة غير العادية السادسة والثلاثين للمجلس وشاركت في رعايته أكثر من 115 دولة عضو وهو أكبر عدد من الدول الراعية لقرار في تاريخ المنظمة، والذي يدين بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية، ويطالب إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال عدوانية أو تهديدات.