فوز مهم لـ"دبي لكرة السلة" على بايرن ميونخ في "اليوروليغ"

ميونيخ في 20 مارس/ وام/ حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً مهماً أمس خارج أرضه على بايرن ميونخ بنتيجة 87-74، ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري الأوروبي "اليوروليغ"، وذلك بعد يومين من مواجهته أمام بارتيزان في بلغراد.

وكان الفريق قد خسر مباراته الأولى خلال الأسبوع أمام بارتيزان بنتيجة 74- 88، قبل أن يظهر ردة فعل قوية، ويقدم أداءً مميزا في ميونخ، ليحقق انتصاراً مهماً رفع به رصيده إلى 17 فوزاً مقابل 15 خسارة، معززاً موقعه في سباق المراكز العشرة الأولى مع اقتراب نهاية الموسم المنتظم.

وأشاد المدير الفني يوريتسا غوليماتس بعقلية اللاعبين، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس يتميز بالأسلوب البدني، ونجح في الحفاظ على تركيزه طوال فترات اللقاء، ما أسهم في تحقيق الفوز، لافتاً إلى استمرار دعم الجماهير للفريق في مختلف مبارياته خارج أرضه.

وفي مواجهة بايرن ميونخ، تمكن فريق دبي من فرض أفضليته تدريجياً، حيث سيطر على مجريات الفترة الثانية بفضل الأداء الهجومي والانضباط الدفاعي، وواصل تفوقه في الربع الثالث، موسعاً الفارق، قبل أن يدير المباراة بثقة حتى نهايتها.

وأظهر الفريق قدرته في الحفاظ على تركيزه طوال 40 دقيقة، ما مكنه من التعامل مع أسلوب المنافس والحد من محاولاته للعودة، ليحقق فوزاً يمنحه دفعة معنوية مهمة في المرحلة الحاسمة من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن يواجه فريق دبي لكرة السلة في الجولة المقبلة فريق باناثينايكوس أكتور أثينا، ضمن الجولة 33، وذلك على صالة زيترا في سراييفو بالبوسنة والهرسك.