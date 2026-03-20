شباب الأهلي يلتقي الجزيرة غدا في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

أبوظبي في 20 مارس/ وام / يلتقي غدا شباب الأهلي مع الجزيرة في استاد هزاع بن زايد بالمباراة الأولى للدور نصف النهائي من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، فيما تجمع المباراة الثانية فريقا يونايتد، والعين في استاد آل نهيان يوم الأحد.

وتأهل شباب الأهلي إلى هذا الدور بعد فوزه على خورفكان 3-1، في ربع النهائي، فيما تأهل الجزيرة بعد فوزه على بني ياس 2-1 بالدور نفسه.

وقال باولو سوزا مدرب شباب الأهلي : هذه المباراة تتطلب أعلى درجات التركيز والتنافسية.. لم نصل إلى نصف النهائي بالصدفة، بل بفضل عقلية الفوز التي نعمل بها طوال الموسم، علينا أن نكون منضبطين، وملتزمين تكتيكيا.

من جانبه قال مارينو بوشيتش مدرب فريق الجزيرة خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : نستعد لمواجهة صعبة أمام شباب الأهلي، وندرك حجم الحدي أمام حامل اللقب، نحترم المنافس جيدا، ولكننا نثق بأنفسنا ونسعى للوصول إلى النهائي.