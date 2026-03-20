شرطة أبوظبي تحث السائقين على اتباع تعليمات الأمان خلال الأمطار والظروف المتقلبة

أبوظبي في 20 مارس/ وام / ناشدت شرطة أبوظبي السائقين متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكدت خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن الالتزام بالإرشادات المرورية يسهم في الحد من الحوادث المرورية، ويعزز من سلامة الجميع على الطرق، خاصة في الظروف الجوية التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية وزيادة احتمالية الانزلاق.