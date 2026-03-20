هيئة الرعاية الأسرية: دور الأم أساسي في استقرار الأسرة والمجتمع الإماراتي

أبوظبي في 20 مارس/ وام / أكدت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن استقرار المجتمع ينطلق من الأسرة نفسها، حيث تبرز مكانة الأم كعنصر محوري في هذا التوازن.

وقالت في تصريح بمناسبة عيد الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، إن دور الأم لا يمكن تقديره بثمن، فهي صاحبة الأثر الأكبر في ترسيخ قوة الأسرة واستقرار المجتمع ككل مشيرة إلى أنه إذا كانت الأسرة هي الركيزة الأساسية في المجتمع، فإن الأم تمثل عمودها الفقري، فهي التي تضع الأساس وتبني عليه بحكمة ورعاية ومرونة.

وأضافت أن مسؤوليتنا في هذه المناسبة لا تقتصر على الاحتفاء بالأمهات، بل تتطلب منا التفكير بجدية في أفضل السبل لدعمهن كي يتمكن من أداء دورهن الحيوي في تعزيز تماسك الأسر والمجتمع فتمكين الأمهات يمثل أولوية مجتمعية تسهم في رفاه المجتمع بأسره، وليس مجرد قضية أسرية.

وقالت إن دولة الإمارات جعلت الأسرة محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، حيث تستهدف السياسات والمبادرات في كافة أنحاء الدولة دعم استقرار الأسرة وضمان حصول الآباء والأمهات على الدعم اللازم كما أكدت أهمية رفع الوعي حول رفاه الأسرة، خاصة في ظل ما قد تواجهه من تحديات تتعلق بالتربية، والاستقرار المالي، والضغوط الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحوار المفتوح والتوجيه المبكر يساعد الأسر على التعامل مع هذه التحديات قبل تفاقمها.

وأوضحت أن دعم الأسر يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، إذ تلعب الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والمؤسسات المجتمعية دوراً تكاملياً في ضمان حصول الأسر على الدعم الذي تحتاجه ومن خلال الشراكات وتنسيق الجهود، يمكن بناء منظومة متكاملة تحمي الأسر وتسهم في مجتمع أكثر تماسكاً ومرونة.

وقالت: في عيد الأم ، نحتفي بالأمهات في كل مكان، ونجدد التزامنا المشترك بدعمهن وتقدير إسهاماتهن، وضمان حصول كل أسرة على فرصة الازدهار.