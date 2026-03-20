الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 20 مارس/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:45 والمد الثاني عند 02:51 والجزرالأول عند الساعة 08:29 والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 17:14 الجزر الثاني عند الساعة 05:42.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 23 75 35

دبي 31 24 70 40

الشارقة 31 22 75 40

عجمان 28 22 85 45

أم القيوين 29 19 90 50

رأس الخيمة 29 20 85 45

الفجيرة 28 24 85 50

العـين 28 24 65 30

ليوا 35 23 75 25

الرويس 29 22 85 30

السلع 28 21 90 35

دلـمـا 27 22 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 23 90 50

أبو موسى 26 23 90 50.