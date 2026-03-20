سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

رأس الخيمة في 20 مارس/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء اليوم، المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من كبار المسؤولين، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن، والخير، والبركات.