رئيس الدولة يهنئ خلال اتصالات هاتفية حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبوظبي في 20 مارس/ وام/ هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم - خلال اتصالات هاتفية – إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة عيد الفطر المبارك..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركة وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والازدهار وعلى الشعوب الإسلامية والعالم أجمع.

وقد تبادل سموه التهاني وأطيب الأمنيات مع كل من .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد سموهم خلال الاتصالات أن دولة الإمارات ستبقى حصناً منيعاً، تستمد رسوخها وقوتها من تلاحم مجتمعها وقيمه الأصيلة في الوفاء والولاء والإخلاص وهي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل تحمل للعالم رسالة الخير والمحبة والسلام.