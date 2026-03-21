سالم بن سلطان القاسمي يحضر احتفالية عيد الفطر في الفحلين برأس الخيمة

رأس الخيمة في 21 مارس /وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقامها رجل الأعمال السعودي قينان الدوسري مساء أمس في منزله بمنطقة "الفحلين" برأس الخيمة.

​وتبادل الشيخ سالم بن سلطان القاسمي مع قينان الدوسري وأعيان وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة وأبناء القبائل، التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد، وسط أجواء سادها الفرح والبهجة، تعكس التلاحم المجتمعي القوي الذي تزدان به دولة الإمارات.

​وعبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية التي تجسد مظاهر العيد وأجوائه الاجتماعية المميزة، تزامناً مع "عام الأسرة"مقدما التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

​وأكد الشيخ سالم بن سلطان، في لفتة وطنية أن هذا الاستقرار والرخاء الاجتماعي الذي نعيشه هو ثمرة تفاني عيون ساهرة تحرس الوطن وتذود عن منجزاته، ليبقى واحة أمن وأمان لكل من يعيش على أرضه.

​من جانبه، أعرب رجل الأعمال قينان الدوسري، عن سعادته بتشريف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي للحفل، مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي لتعزيز الترابط الاجتماعي ومشاركة أهالي منطقة الفحلين أفراحهم، وهي تجسيد للعادات والتقاليد الإماراتية السعودية المشتركة التي تعبر عن عمق المحبة والتلاحم الأخوي بين البلدين الشقيقين.

​شهدت الاحتفالية تقديم الفرقة الحربية لمجموعة من الأهازيج واللوحات التراثية، بالإضافة إلى فقرات متنوعة أحيت المكان والزمان، ورافقت المناسبة وسط احتفاء كبير من الحضور.