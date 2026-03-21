"صحة أبوظبي": تمكين الأمهات ركيزة لتعزيز التماسك الأسري واستدامة المجتمع

أبوظبي في 21 مارس/ وام/ تواصل دائرة الصحة في أبوظبي ترسيخ نهجها في تمكين الأمهات وتعزيز دورهن المحوري في استقرار الأسرة وتماسكها، عبر تطوير منظومة صحية متكاملة تضمن لهن الوصول إلى خدمات الرعاية والدعم والمشورة، بما يسهم في بناء أسر صحية ومجتمع أكثر استدامة وترابطاً.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، بمناسبة يوم الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، إن الأم تشكل مرتكزاً أساسياً في استقرار الأسرة ورفاهها، لما تنهض به من أدوار محورية في صون صحة أفرادها، وصياغة سلوكياتهم، وتوجيه مساراتهم، بما يفضي إلى إعداد أجيال أكثر قدرة على التكيف والمرونة.

وأضاف أن هذه المناسبة، المتزامنة مع "عام الأسرة"، تجسد عمق الرهان على الأسرة المتماسكة باعتبارها القاعدة الصلبة لبناء المجتمعات المزدهرة، لافتاً إلى أن الأم تظل القلب النابض لكل أسرة، بما تقدمه من عطاء متجدد ورعاية لا تعرف الانقطاع.

وأكد أن دور الأم يتعاظم في أوقات التحديات، حيث تواصل الأمهات في مختلف أنحاء أبوظبي بث الطمأنينة وترسيخ الاستقرار داخل أسرهن، وتوفير مختلف سبل الرعاية لأفرادها، في انعكاس حي للقيم التي ترتكز عليها المنظومة الصحية في الإمارة.

وأشار إلى أن دائرة الصحة – أبوظبي تمضي قدماً في تطوير منظومتها الصحية، بما يضمن تمكين الأمهات من الوصول إلى خدمات الرعاية والدعم والمشورة، بما يعزز أدوارهن الحيوية في بناء أسر صحية ومجتمع مستدام.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن الأم تمثل محور الارتكاز في الأسرة ومصدر تماسكها، بما تضطلع به من دور فاعل في تعزيز صحة أفرادها ورعايتهم على اختلاف الظروف.

وقالت إن الاحتفاء بهذه المناسبة يعكس التقدير الراسخ لعطاء الأمهات المتواصل، وما يتحملنه من مسؤوليات يومية مقرونة بالمحبة والحرص العميق على سلامة أسرهن ورفاهها.

وأشارت إلى أن تزامن يوم الأم مع "عام الأسرة" يجسد تجدد الالتزام بتعزيز تمكين الأمهات، وتيسير وصولهن إلى منظومة متكاملة من الرعاية الصحية والدعم والمشورة، بما يسهم في الارتقاء بصحتهن وصحة أبنائهن، ويدعم مسيرة بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، مؤكدة أن إحاطة الأم بالدعم والطمأنينة ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة وازدهار المجتمع.

وأكدت أن أبوظبي تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة تضع صحة الأم ورفاهها في صميم أولوياتها، مشددة على أن الأم ستظل مصدر إلهام متجدد، ودورها محل تقدير واعتزاز دائم.