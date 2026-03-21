11898 مشروعا مائيا لـ"الشارقة الخيرية" خلال 2025

الشارقة في 21 مارس/ وام/ نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال عام 2025 مشاريع مائية نوعية استهدفت توفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني شح الموارد المائية حول العالم.

وأعلنت الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، أنها قامت خلال تلك الفترة بحفر 11,866 بئر متنوعة في عدد من الدول التي تعاني الجفاف وندرة المياه، إلى جانب تنفيذ 32 محطة لتحلية المياه، بتكلفة إجمالية بلغت 43.1 مليون درهم، ليصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع إلى نحو مليون شخص.

وأكد محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن مشاريع المياه تأتي في إطار رسالة الجمعية الإنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أهميتها في تحسين جودة الحياة والحد من الأمراض ودعم الاستقرار المجتمعي.