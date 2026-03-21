رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي يؤكد جاهزية وكفاءة المنظومة

أبوظبي في 21 مارس/ وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" جاهزية وكفاءة منظومة الطاقة والمياه.

وأشاد معاليه خلال زيارة ميدانية شملت عدداً من المواقع والمشاريع الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه بجهود الكوادر العاملة في مختلف المواقع لضمان أمن الإمدادات واستمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفرق في الحفاظ على التميز التشغيلي وتعزيز مرونة المنظومة.

رافق معاليه خلال الزيارة كلٌ من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، وسعادة عبد العزيز محمد الحمادي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركاء الإستراتيجيين، من بينهم جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وفريد العولقي الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

واطلع معالي الجروان خلال جولته على عدد من المحطات والمشاريع الحيوية، إلى جانب غرف التحكم والمنشآت التشغيلية، على سير العمليات التشغيلية، وآليات إدارة الإنتاج، وأحدث التقنيات المطبقة لتعزيز الكفاءة وضمان موثوقية الإمدادات.

واستمع إلى عرض تفصيلي من فرق العمل الميدانية حول إجراءات التشغيل ومعايير السلامة المعتمدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، تماشياً مع توجهات الإمارة نحو تعزيز الاستدامة وترسيخ أمن الطاقة والمياه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لدائرة الطاقة في أبوظبي التي تركز على متابعة الأداء التشغيلي للمرافق، والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة قطاعي الطاقة والمياه، بما يسهم في تعزيز موثوقية المنظومة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في كفاءة استخدام الموارد والاستدامة.