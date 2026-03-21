طقس غائم وفرصة سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي في 21 مارس/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 22 85 40

دبي 30 22 85 45

الشارقة 29 22 85 50

عجمان 29 22 90 45

أم القيوين 29 22 85 50

رأس الخيمة 30 22 95 45

الفجيرة 27 23 90 65

العـين 28 20 90 45

ليوا 30 20 90 45

الرويس 31 21 95 50

السلع 28 21 90 40

دلـمـا 28 21 95 60

طنب الكبرى / الصغرى 23 23 90 60

أبو موسى 24 23 90 60