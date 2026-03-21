333 شوطا في مهرجان ختامي المرموم للهجن

دبي في 21 مارس/ وام/ ينطلق غدا (الأحد) مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن 2026، ويستمر حتى 2 أبريل المقبل.

تتضمن المنافسات 333 شوطاً موزعة بين منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، إلى جانب 44 رمزاً تتنافس عليها الشعارات المشاركة خلال أيام المهرجان.

وتشهد منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ 115 شوطاً موزعة على أربع فئات رئيسية، بواقع 30 شوطاً للقايا، و29 شوطاً للإيذاع، و26 شوطاً للثنايا، و30 شوطاً للحول والزمول.

وتشمل منافسات هجن أبناء القبائل 218 شوطاً لخمس فئات سنية، منها 70 شوطاً للحقاقة، و42 شوطاً للقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً للثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول.

وفي جانب الرموز، يبلغ مجموعها 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع أربعة رموز لكل سن (لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول)، إلى جانب 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة على خمس فئات، بواقع 4 رموز للحقاقة و6 رموز لكل من اللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.

وأعلنت اللجنة المنظمة رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين في أشواط الرموز، مع استمرار توزيع الجوائز النقدية حتى المركز العاشر في جميع الأشواط.

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي يمثل محطة رئيسية في موسم سباقات الهجن، ويحظى بمكانة كبيرة لدى الملاك والمضمرين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المهرجان شهد خلال السنوات الماضية مشاركة أعداد كبيرة من الهجن في مختلف السنون، ونجح في تسجيل أرقام قياسية في حجم المشاركات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها، وتوقع أن تشهد النسخة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشاركين.

وأوضح أن النادي أكمل التحضيرات كافة وفق خطة متكاملة، مع اعتماد نظام التسجيل الذكي لتسهيل الإجراءات وضمان تنظيم دقيق وسلس، إلى جانب توفير كل الإمكانات التي تدعم مشاركة الملاك والمضمرين.

وأشار إلى أن الجوائز المالية الكبيرة، سواء في أشواط الرموز أو أشواط السيارات، تعكس حجم الدعم الذي تحظى به هذه الرياضة، وتسهم في تعزيز قوة المنافسة.

وأوضح عبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، أن المهرجان يمثل نموذجاً متكاملاً في تنظيم الفعاليات التراثية يجمع بين قوة المنافسات، وتكامل الجوانب التنظيمية والإعلامية.

ودعا عبدالله أحمد فرج جميع المقيمين، والزوار للحضور ومتابعة السباقات، لافتا إلى أنه تم توفير خدمة حافلة اعتباراً من يوم الأحد، حيث تنطلق من دبي مول – امتداد زعبيل عند الساعة 1:15 ظهراً، وتتيح للزوار الانتقال مباشرة إلى موقع السباقات، مع إمكانية متابعة مجريات السباق من الطابق العلوي للحافلة المتحركة ومواكبة الحدث على امتداد المضمار.