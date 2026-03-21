حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد في قصر البديع العامر

الشارقة في 21 مارس/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين وأبناء القبائل وأعيان البلاد.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، العزيز على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.