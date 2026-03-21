ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

جدة في 21 مارس/ وام/ بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم في جدة، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنسيق الجهود المشتركة تجاه المستجدات الإقليمية، حيث أكد الجانبان أن تكرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد فخامة الرئيس المصري خلال اللقاء إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية المتكررة، مؤكداً تضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد يمس سيادتها وأمنها.

