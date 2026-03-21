"العين للفروسية"يستضيف الجولة الختامية لماراثون الخيول ضمن السباق الـ12

العين في 21 مارس/ وام/ يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية غداً، فعاليات السباق الثاني عشر لهذا الموسم الذي يضم 10 أشواط للخيول العربية الأصيلة، أبرزها بطولة العين مايل، والجولة الثالثة والختامية لسلسلة ماراثون العين.

وتقام بطولة العين مايل للفئة الثالثة في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلا، وجوائزه 350 ألف درهم، بينما يشهد الشوط العاشر لمسافة 5100 متر الجولة الختامية من سلسلة ماراثون العين للخيول عمر 5 سنوات فما فوق "تكافؤ"، وتتنافس خلاله 7 خيول وجوائزه 120.000 درهم.

وتشارك الخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات) في الشوط الأول لمسافة 1800 متر (أ)، وجوائزه 40.000 درهم، بينما يشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر (ب)، مشاركة للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وجوائزه 40.000 درهم أيضا.

وينطلق الشوط الثالث لمسافة 1800 متر (أ) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم، يعقبه الشوط الرابع لمسافة 1800 متر (ب) للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم أيضا.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70.000 درهم، ثم يأتي الشوط السابع لمسافة 1400 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70.000 درهم.

وتتواصل الأمسية بإقامة الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (أ)، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم، بينما تشارك في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر (ب)، الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 40.000 درهم أيضا.