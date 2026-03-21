اتحاد القوس والسهم يعتمد موعد اختبارات المنتحب الوطني استعدادا للبطولة الآسيوية

الشارقة في 21 مارس/وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للقوس والسهم يوم 28 مارس الجاري موعدا لإجراء اختبارات المنتخب الوطني للشباب والشابات تحت 18 و21 عاما استعدادا لبطولة آسيا التي تقام بمدينة خورفكان خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر الجاري.

ونوه الاتحاد إلى إقامة المرحلة الرابعة من دوري الإمارات للقوس والسهم على ملعب نادي شرطة الشارقة على مدار يومي 4 و5 أبريل المقبل تليها المرحلة النهائية من دوري الإمارات للقوس والسهم للرجال والسيدات يوم 18 من الشهر نفسه.

وأوضح أن المرحلة النهائية من دوري الإمارات للقوس والسهم الذي تنظمه لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم المنتخبات الوطنية ستقام يوم 19 أبريل.

وقالت سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد إن المرحلة المقبلة تشهد أجندة مهمة ضمن روزنامة الموسم الحالي، ضمن جهود الاتحاد الاستراتيجية وخططه التطويرية، للوصول باللعبة إلى أفضل المستويات التي تمنح المنتخبات الوطنية القدرات التنافسية العالية لخوض التحديات التي تنتظرها في عدد من الاستحقاقات الدولية.

وأثنت على تعاون الأندية، وجهودها المشتركة مع الاتحاد، لاكتشاف المواهب، وتنظيم الفعاليات، وورش العمل الفنية، والتنسيق حول البرامج كافة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية، لبناء قاعدة صلبة من المواهب في مختلف الفئات العمرية.