مركز جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 3,226,103 ضيوف خلال شهر رمضان وصلاة عيد الفطر

أبوظبي في 21 مارس/ وام/ استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير، خلال شهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر (3,226,103) ضيوف في الجوامع التي يديرها ويشرف عليها المركز في مختلف إمارات الدولة، والتي تشمل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ خليفة الكبير في مدينة العين، وجامع الشيخ زايد الكبير في إمارة الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في إمارة رأس الخيمة.

واستقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي 1,695,698 ضيفًا، من بينهم 510,046 مصلّيًا، و205,642 زائرًا، و4,862 مستخدمًا للممشى الرياضي، إضافةً إلى 980,010 مفطرين وهو العدد الأعلى للمفطرين في تاريخ الجامع.

واستقبل جامع الشيخ خليفة الكبير في العين 960,011 ضيفًا، من ضمنهم 409,155 مصلّيًا، و550,240 مفطرًا، و616 مستخدمًا للممشى الرياضي.

كما استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة 507,222 ضيفًا، شملوا 231,020 مصلّيًا، و265,560 مفطرًا، و10,642 زائرًا من بينهم 8,670 مستخدمًا للممشى الرياضي. وفي إمارة رأس الخيمة، استقبل جامع الشيخ خليفة الكبير 63,172 مصلّيًا خلال الفترة نفسها.

وأكد سعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، أن "مشروع رمضان" يُعد نموذجًا وطنيًا متفردًا يجسد تكامل الجهود المؤسسية وروح المسؤولية المجتمعية، ويعكس الدور الحضاري الذي يضطلع به المركز في ترسيخ قيم التسامح والتعايش وخدمة المجتمع.

وأوضح أن المركز يحرص، ضمن رؤيته الرامية إلى تعزيز مكانة الجامع كمنارة دينية وثقافية عالمية، على تطوير منظومة عمل متكاملة تُعنى بتقديم خدمات نوعية لضيوف الجوامع وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلامتهم وراحتهم، ويرتقي بتجربتهم الإيمانية خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الجهود التي يبذلها المتطوعون وفرق العمل تعكس مستوى عاليًا من الالتزام والكفاءة، وتُجسد القيم الإماراتية الأصيلة في البذل والعطاء والعمل المشترك.

وأضاف أن المركز، وهو يواصل تنفيذ برامجه ومبادراته الرمضانية، يستند إلى نهج مؤسسي يرتكز على التميز والاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز رسالته في نشر الثقافة الإسلامية السمحة، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع.

وقد أحيا نخبة من أئمة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي شعائر التراويح والتهجد طوال الشهر الفضيل، حيث شارك في إحياء الصلوات كلٌّ من إدريس أبكر، ويحيى عيشان، وعلاء المزجاجي، وعبدالله البلوشي، وعبدالباسط عبدالصمد المزيد، الذين صدحت أصواتهم بالصلاة والدعاء في الجوامع التي يديرها ويشرف عليها المركز في مختلف إمارات الدولة، ونشرت تلاواتهم الطمأنينة والخشوع مع نفحات الشهر الكريم.

وسجل جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي أعلى رقم في تاريخه في إطار مشروع "ضيوفنا الصائمون" والذي ينفذه المركز سنويًا عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني ومن خلال مؤسسة زايد الخير، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي فندق إرث – أبوظبي، وزّع المركز خلال الشهر الفضيل 2,605,810 وجبة إفطار في الجوامع التي يديرها ويشرف عليها.

كما سجّل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أعلى رقم في تاريخه في توزيع وجبات الإفطار، إذ بلغ عدد الوجبات الموزّعة في رحاب الجامع 980,010 وجبات، مقابل 550,240 وجبة في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير في العين، و265,560 وجبة في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة.

وواصل المركز دوره الثقافي إلى جانب دوره الديني عبر حزمة مبادرات نوعية؛ إذ أطلق حساب "أفنان" على منصّات التواصل لتقديم محتوى ديني وثقافي يتضمن تلاوات لأئمة الجامع وسلسلات ثقافية ودينية ينتجها المركز.. ونشر حلقات خاصة من "صدى الجامع" و"ومضة فقهية"، وحلقتين من "كرسي الجامع" في رمضان.

وحظي المركز بشرف انعقاد ثلاث محاضرات رمضانية لمجلس محمد بن زايد في مقر المجلس بالجامع، و قدم أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة 18 محاضرة في قاعة الصلاة الرئيسة في الجامع بعد شعائر صلاة التراويح تناولت مواضيع متنوعة ترقى بوعي أفراد المجتمع.

وبمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، واستلهامًا لقيم العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وزع المركز نسخاً من المصحف الصوتي على المصلين في الجوامع التي يشرف عليها، والتي تحتوي تلاوات بصوت إمامي الجامع إدريس أبكر ويحيى عيشان، وذلك في إطار تعزيز ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

وأطلق المركز الموسم الثاني من "مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي" تحت محور "رمضان في رحاب الجامع"، وواصل تنظيم برنامج "جسور" في موسمه السادس بمشاركة 164 مشاركا من عدد من السفارات لدى الدولة، بينهم سفارة سلوفينيا وسفارة أستراليا وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وطلاب جامعة نيويورك أبوظبي، وعدد من موظفي المركز، التقوا معًا في ميادين التطوع وعلى موائد الإفطار تحت مظلة القيم الإسلامية السمحة.

وأتاح المركز فرصة الاستمتاع بأجواء رمضانية في قبة السلام وسوق الجامع، الذي يضم تشكيلة متنوعة من المتاجر والمطاعم، إضافة إلى الأكشاك الخارجية عند قبة السوق، والسوق الرمضاني (مصابيح) الذي ضم 18 كشكاً موزعةً في الساحة الخارجية للجامع على جهتيه الشمالية والجنوبية.

وسخر المركز كل إمكانياته لتسليط الضوء على مشروع رمضان في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، حيث عمل على إنتاج أكثر من 130 مادة إعلامية، وتداولت أكثر من 560 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية أخبار المركز خلال شهر رمضان المبارك، كما تمت الإشارة إلى الجامع عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي من خلال أكثر من 1,900 خبر وتقرير مصور ومنشور.

كما أتاح المركز للمجتمع الإطلاع على المستجدات المتعلقة بكافة برامجه وخدماته ومبادراته طوال الشهر، شاملا جداول الأئمة، والأدعية اليومية، عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي (@szgmc_ae)، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين (@skgmuae)، ومنصة جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة (@szgmfuj).