"الإمارات للدراجات" يتوج بلقب سباق "ميلانو سان ريمو" في إيطاليا

روما في 22 مارس /وام/ أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق "الإمارات اكس ار جي" لقب سباق "ميلانو سان ريمو" للدراجات الهوائية الذي أقيم أمس في إيطاليا وهو أحد أطول وأبرز سباقات الدراجات الهوائية في العالم لمسافة تبلغ 298 كم.

وحقق بوجاتشار اللقب على الرغم من حادث سقوط في الـ6 كم الأخيرة لكنه نهض وتجاوز الأمر سريعا.

وبهذا الانجاز أصبح بوجاتشار، أول دراج يفوز بأربعة من أصل خمسة من سباقات "المونومنت" الكبرى في رياضة الدراجات، ليصل إجمالا إلى 110 انتصارات في مسيرته.

وقال بوجاتشار عقب ختام السباق: "عندما سقطت، اعتقدت أن كل شيء انتهى.. السقوط قبل أهم جزء من السباق ليس مثاليا، لكن لحسن الحظ عدت سريعًا ولم يكن الضرر كبيرا".

وأضاف أن الفوز لم يكن ليتحقق دون العمل الجماعي الكبير، لافتا غلى دور زملائه الحاسم طوال السباق، خاصة بعد الحادث الذي كاد أن ينهي الآمال.