تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد

فيينا في 22 مارس /وام/ أظهرت الأرقام الرسمية، استمرار انخفاض عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا؛ حيث تراجع عدد الطلبات في شهر فبراير الماضي إلى 347 طلب لجوء جديد، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.

وكشفت أحدث إحصاءات شهرية لإدارة الهجرة واللجوء، عن انخفاض عدد طلبات اللجوء في شهر فبراير الماضي بنسبة 41%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي 2025، وأوضحت أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في الشهر الماضي بلغ 850 طلبًا، لافتة إلى أن بقية الطلبات تتعلق بأطفال وُلدوا للاجئين يقيمون بالفعل في النمسا.

وأكدت الأرقام استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة منذ مطلع العام الجاري، حيث تقلص العدد إلى نحو 1800 طلب، منها 768 طلبًا فقط لأفراد وصلوا حديثًا إلى النمسا، غالبيتهم من أفغانستان والصومال والعراق وإيران، كما أظهرت البيانات تراجع عدد طلبات لجوء السوريين إلى 81 طلباً جديداً، من إجمالي 468 طلبًا قدمها سوريون منذ بداية العام، بالتزامن مع زيادة عدد العائدين السوريين إلى بلادهم طوعاً لأكثر من ألف شخص، مقابل نحو 200 سوري في عامي 2023 و2024.