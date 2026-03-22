البحرين: اعتراض وتدمير 145 صاروخًا و246 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني

المنامة في 22 مارس /وام/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم من اعتراض وتدمير 145 صاروخًا و 246 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وبينت القيادة العامة، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

