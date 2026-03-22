نقل تعازي رئيس الدولة..أحمد مبارك المزروعي يزور عائلة آلاء نادر عوني مشتهى التي توفيت إثر الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على الدولة

أبوظبي في 22 مارس /وام/ نقل معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصادق مواساته إلى عائلة آلاء نادر عوني مشتهى التي توفيت إثر الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف أراضي دولة الإمارات.

وأعرب معاليه - خلال زيارته منزل العائلة في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة..سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب نادر عوني والد الضحية عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو رئيس الدولة..مؤكداً الأثر العميق لدعم سموه في نفوس أفراد العائلة.