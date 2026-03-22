"أبوظبي للزراعة" تعزز استدامة الموارد المائية عبر مبادرات ومشاريع مبتكرة

أبوظبي في 22 مارس / وام / أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزامها الراسخ بدعم استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها في القطاع الزراعي، انسجامًا مع شعار اليوم العالمي المياه 2026 "حيثما تتدفق المياه… تنمو المساواة".

يأتي هذا الالتزام في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية، مثل ندرة المياه وارتفاع الملوحة وتراجع منسوب المياه الجوفية، ما يستدعي تبني حلول مبتكرة وإدارة رشيدة للمياه لضمان استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وذكرت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام أنها تواصل تنفيذ مجموعة من المشاريع النوعية التي تستهدف الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعة، من أبرزها مشروع تزويد المزارع بالمياه المعاد تدويرها المخصصة للاستخدامات الزراعية لأكثر من 1600 مزرعة، ما يسهم في تخفيف الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

ونجحت الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تزويد هذه المزارع باحتياجاتها من مياه الري لضمان الاستدامة الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، وذلك ضمن توجهات الإمارة نحو تبني حلول مائية بديلة غير تقليدية وفعّالة.

وتؤكد الهيئة استمرار تنسيقها مع شركائها الاستراتيجيين للتوسع في إدخال مصادر مياه غير تقليدية في مزارع إمارة أبوظبي.

وتسعى الهيئة إلى نشر مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة والذي يسهم في ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة وجودة الإنتاج في مزارع الإمارة.

ونظرًا لما حققته الهيئة من نجاح في هذا الجانب، عملت على التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لنشر هذا المفهوم ليشمل جميع المزارع على مستوى الدولة، مما يعزز استدامة الموارد المائية على مستوى الدولة.

وأطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي مشروع العدادات الذكية في مزارع منطقة الوثبة بأبوظبي، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه في المزارع عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية.

ويطبّق المشروع حاليًا في 80 مزرعة بعد نجاح المرحلة التجريبية المتعلقة بقياس كفاءة وفاعلية العداد، ومن المتوقع أن يتوسع المشروع ليشمل مزارع أخرى في مناطق الإمارة، بما يعكس التزام إمارة أبوظبي بدعم الأمن المائي والغذائي والحرص على استدامتهما.

ويعتبر مشروع العدادات الذكية خطوة محورية نحو تطوير منظومة الزراعة المتقدمة، حيث يوفر للهيئة معلومات دقيقة ولحظية حول الاستهلاك المائي للمزارع، ما يساعد في تحسين إدارة شبكات الري والتحكم في كمية المياه لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمزارع، ويجسد نموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير حلول مبتكرة وحديثة تعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وترسخ مكانة أبوظبي مركزا رياديا في الزراعة الذكية.

إضافة إلى منظومة الزراعة المتقدمة 4.0 والتي تُعد أهم المبادرات التي تبنتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه.

وتعتمد المنظومة على أجهزة الاستشعار الذكية ومنصات تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بالاحتياجات الفعلية للمحاصيل، وتحديد أفضل تواقيت الري والتسميد، مما يقلل الهدر ويرفع من كفاءة استخدام مياه الري بنسبة كبيرة.

وتتيح التقنيات الذكية مراقبة رطوبة التربة وجودة المياه لحظيًا، وتوجّه المزارعين نحو اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة تقلل من الاستهلاك وتدعم استدامة الإنتاج.

وبفضل هذه المنظومة ستصبح المزارع أكثر قدرة على إدارة مواردها المائية بكفاءة، بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي لبناء قطاع زراعي مستدام يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.

وتمثل منصة «غرس التعليمية» ركيزة أساسية في جهود الهيئة لنشر المعرفة الزراعية وتعزيز الوعي بممارسات الري المستدام.

وتوفر المنصة محتوى تدريبيًا رقميًا متقدمًا يشمل دورات تفاعلية واستشارات عن بُعد حول إدارة المياه، وصيانة شبكات الري، واستخدام الأنظمة الذكية، والزراعة المائية والعمودية، وتساعد المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي على اكتساب مهارات عملية في ترشيد استهلاك المياه وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الري، مما يسهم في رفع كفاءة المزارعين وتحسين الإنتاجية.

وبذلك تُشكّل «غرس» أداة تعليمية مبتكرة تدعم التحول نحو زراعة أكثر استدامة، وتُسهم في تحقيق أهداف الإمارة في الحفاظ على مواردها المائية للأجيال القادمة.

وتولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية كبيرة لرفع وعي المزارعين وتعزيز قدراتهم في إدارة الموارد المائية بكفاءة، حيث نفذت خلال عام 2025 نحو 92 حملة توعوية على مستوى إمارة أبوظبي.