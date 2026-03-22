"طرق دبي" ترسي عقد المرحلة الأولى لتطوير المسارات الحضرية بمنطقة الراس التاريخية

دبي في 22 مارس/وام/ أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد المرحلة الأولى من مشروع المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، في منطقة الراس.

تشمل المرحلة تنفيذ مسار الراس التاريخي بطول 12 كيلومترا من مسارات المشاة، و5 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، وإعادة تأهيل 10 مساحات فنية، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون وبمشاركة فنانين إماراتيين ومحليين.

وأوضح معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن المخطط الشامل للمشاة، يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي في مستوى مرافق المشاة والتنقّل الفردي، وتحقيق أحد مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وهو مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير البنية التحتية للوصول لأكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقّل، ودعم استراتيجية جودة الحياة 2033، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة، وتحسين مستوى السلامة المرورية للمشاة وربط المناطق المختلفة مع مسارات المشاة الحالية، وإدخال العنصر الإبداعي والجمالي والثقافي في عناصر التنقّل الفردية، وإبراز هوية المناطق المختلفة لتحسين المظهر الجمالي، وتجميل الميادين في إمارة دبي، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير العناصر الإبداعية في البنية التحتية ومرافق التنقّل، وتفعيل دور الشباب وإبراز التوجهات المستقبلية في مجال التنقّل من خلال مشاركتهم في اقتراح الأفكار الإبداعية في تصميم مسارات المشاة ومرافقها.

وأضاف أن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة (دبي ووك Dubai Walk)، يشمل تطوير مخطط هيكلي شامل لشبكة متكاملة لمسارات المشاة، تكون سهلة الوصول، وتتوفر فيها معايير السلامة، والبيئة المريحة للمشاة، ويتضمن تطوير شبكة مسارات للمشاة في 160 منطقة، تشمل تنفيذ وتطوير 6000 كيلو متر من مسارات المشاة على مستوى الإمارة حتى عام 2040، وتنفيذ 110 جسور وأنفاق للمشاة لتعزيز الربط بين المناطق، بهدف زيادة نسبة رحلات المشاة والتنقّل الفردي من 16% في 2025 إلى 25% بحلول عام 2040.