العراق يمدد إغلاق مجاله الجوي 72 ساعة

بغداد في 22 مارس/وام/ أعلن العراق تمديد إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة إضافية كإجراء احترازي مؤقت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لسلطة الطيران المدني العراقية قولها إنه تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتبارا من ظهر اليوم وحتى ظهر الأربعاء المقبل، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأضاف أن القرار يأتي استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يعاد تقييمه وفقا للمستجدات.

