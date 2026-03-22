4 وفيات جراء سوء الأحوال الجوية بسلطنة عمان خلال 24 ساعة

مسقط في 22 مارس /وام/ لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء سوء الأحوال الجوية في سلطنة عمان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية ، أن من بين الحالات المسجلة انجراف مواطنين اثنين بعد احتجاز مركبتهما في مجرى أحد الأودية بولاية وادي المعاول في محافظة جنوب الباطنة وتم العثور عليهما لاحقًا وقد فارقا الحياة.

وأشار إلى انجراف مركبة أخرى تقل عشرة أشخاص في ولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة تم إنقاذ سبعة منهم، والعثور على شخصين وقد فارقا الحياة، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخص مفقود.

