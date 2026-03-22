طقس الغد غائم جزئيا مع توقعات بسقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

أبوظبي في 22 مارس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم، تتخلله بعض السحب الركامية، مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، و تكون حركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند 03:52 و الجزرالأول عند الساعة 09:57 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، يضطرب أحياناً مع السحب ، و يحدث المد الأول عند الساعه 13:18 والمد الثاني عند الساعة 00:13 و الجزر الأول عند الساعة 18:43 و الجزر الثاني عند الساعة 07:17.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 22 85 40

دبي 27 24 80 35

الشارقة 26 20 90 45

عجمان 26 24 90 40

أم القيوين 26 22 90 50

رأس الخيمة 29 21 95 40

الفجيرة 28 20 90 45

العـين 25 19 95 40

ليوا 28 18 85 45

الرويس 26 21 95 40

السلع 26 21 90 40

دلـمـا 25 22 95 45

طنب الكبرى / الصغرى 24 20 90 60

أبو موسى 25 21 90 60