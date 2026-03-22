سالم بن سلطان القاسمي والشيوخ يحضرون حفل زفاف عيسى المناعي برأس الخيمة

رأس الخيمة في 22 مارس/وام/ حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ سلطان بن حميد بن محمد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد علي المناعي، بمناسبة زفاف نجله "عيسى" إلى كريمة عبدالمنعم راشد حسن الشرهان.

وحضر الحفل، الذي أُقيم في قاعة عبدالله علي الشرهان في نادي الرمس الرياضي، عدد من الشيوخ وأعيان القبائل والشخصيات والمسؤولين، والمدعوين من أبناء القبائل والمقيمين، وأهالي وأقرباء العروسين.

وبارك الشيخ سالم بن سلطان القاسمي والشيوخ للعريس، متمنين له حياة سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياته بالرفاه، وأن يرزقه الذرية الصالحة.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية قدّمتها الفرقة الحربية.