"النيابة الكويتية" تحقق في قضيتي تخابر مع تنظيمات إرهابية وتحظر النشر

الكويت في 22 مارس / وام / أعلنت النيابة العامة الكويتية اليوم مباشرة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، إثر الكشف عن تورط أشخاص في التنسيق مع تنظيمات إرهابية لتنفيذ مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.

وذكرت النيابة العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة، مشددة على مضيها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وأصدر النائب العام المستشار سعد الصفران أمرا بجعل التحقيقات في القضيتين سرية، وحظر نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بهما بأي وسيلة كانت، على أن يتم إحاطة الرأي العام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا.

