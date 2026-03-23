"أبوظبي للشطرنج" ينظم بطولة التحدي والبطولة المفتوحة للدوليين

أبوظبي في 23 مارس/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اعتماد تنظيم سلسلة من الفعاليات التنافسية بهدف استمرار النشاط للاعبين واللاعبات.

وكشف النادي عن إقامة بطولة التحدي للاعبي النادي مع عدد من اللاعبين الدوليين المقيمين، اعتباراً من 24 مارس الجاري، وتنظيم البطولة المفتوحة للاعبين الدوليين تصنيف "2000 نقطة" وما دون، يوم الجمعة 27 مارس.

كما اعتمد إقامة ست مباريات بين الأستاذة الدولية الكبيرة روضة عيسى السركال، ونظيرتها الأستاذة الدولية الأرمينية سوزانا جابونيان، يوم 29 مارس.

وأكد النادي في بيان له أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز جهوده لتوفير الفرص التنافسية للاعبين على مختلف المستويات، ودعم الاحتكاك الدولي ورفع مستوى الأداء الفني.