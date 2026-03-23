أوتايجوي يرفع علم الإمارات في "هاينين كلاسيك" ويحقق المركز الثالث في "السباق إلى دبي" للجولف

بكين في 23 مارس/ وام/ تألق اللاعب أدريان أوتايجوي أمس تحت علم الإمارات، في بطولة هاينين كلاسيك الصينية للجولف، إحدى جولات سلسلة "السباق إلى دبي"، بعد أن أنهى المنافسات في المركز الثالث برصيد 15 ضربة تحت المعدل، مسجلاً أفضل إنجاز له.

وجاء هذا الأداء المتميز بعد تحقيق أوتايجوي أفضل نتيجة في الجولة الأخيرة برصيد 8 ضربات تحت المعدل، ما عزز موقعه في التصنيف العالمي للسباق، محتلاً المركز 27 بإجمالي 417 نقطة، ليؤكد استمراره ضمن نخبة لاعبي الجولف العالميين.

وفي البطولة نفسها بالصين توج الأمريكي جوردان جومبيرج باللقب بعد تألقه على ملعب نادي ميشون هيل برصيد 19 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربة واحدة على الإسباني خورخي كامبيلو، ليضيف 585 نقطة إلى رصيده في "السباق إلى دبي".

وتواصل منافسات "السباق إلى دبي" جولاتها العالمية، حيث تقام التصفيات النهائية في الإمارات، بتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، قبل تحديد أفضل 50 لاعباً للانطلاق إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.