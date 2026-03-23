أرادَ ترسي عقداً بقيمة 183 مليون درهم لبناء مدرسة ريجيت جرامار – مَسار بالشارقة

الشارقة في 23 مارس/ وام/ أرست شركة التطوير العقاري أرادَ عقداً إنشائياً بقيمة 183 مليون درهم لبناء مدرسة جديدة من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في مجتمع مَسار المتكامل في الشارقة والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 9.5 مليار درهم .

وسيتم تطوير المدرسة عبر شراكة مثمرة مع مؤسسة برايت كابيتال إنفستمنت في الإمارات، حيث تمثل مدرسة ريجيت جرامار – مَسار أول فرع لمدرسة بريطانية في الشارقة.

وقد تمت ترسية العقد على شركة الرحاب العربي لمقاولات البناء ذ.م.م.، وتمت المباشرة بالأعمال الإنشائية التي ستنتهي خلال 16 شهراً.

وتقع المدرسة الجديدة على مساحة 450 ألف قدم مربعة ضمن الركن الشمالي من مجتمع مَسار – على مقربةٍ من مجتمعي مَسار 2 ومَسار 3 - وسيضم الحرم المدرسي الحديث الذي يستوعب 2,700 طالباً وطالبة، باقة من المرافق وفق أعلى المعايير العالمية تشمل مركزاً للفنون المسرحية، ومكتبة، ومركزاً متخصصاً للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى مرافق رياضية متنوّعة ومسابح.

ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة أول فوجٍ من طلابها في شهر سبتمبر من عام 2027.

ويأتي تدشين هذه المدرسة العصرية ضمن الخطة التوسعية التي تنفذها علامة ريجيت التعليمية في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تأسست مدرسة ريجيت جرامار في عام 1675 قرب لندن، واختارتها صحيفة صنداي تايمز للفوز بلقب "مدرسة العام" في 2025.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إن هذا العقد يؤكد التزام أرادَ برؤيتها الطموحة لتطوير مجتمع مَسار، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في إنشاء مرافق وفق أعلى المعايير العالمية لتلبية احتياجات العائلات في إمارة الشارقة على المدى الطويل، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق أعمال البناء فوراً، على أن يكون هذا الحرم التعليمي المتكامل جاهزاً لاستقبال أول دفعة من الطلاب بحلول عام 2027.

من جانبه، قال إسريف تيميل، المدير الإداري لدى برايت كابيتال إنفستمنت، إن هذه الخطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير مدرسة ريجيت جرامار – مَسار، إذ تعكس تطلعاتنا لافتتاح أول فرع لمدرسة بريطانية في إمارة الشارقة.

من ناحيته قال شون ديفي، مدير الأعمال العالمية لدى مدرسة ريجيت جرامار الدولية، إن دخول المدرسة إلى دولة الإمارات يمثل محطة مهمة في مسيرتنا التوسعية العالمية لقطاع المدارس الدولية، وذلك عقب افتتاح فروعنا في السعودية والصين وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وتركيا.

يشار إلى أن مجتمع مَسار الذي يقع في ضاحية السيوح قد أطلق في ربوع الطبيعة في عام 2021 وعلى مساحة 19 مليون قدم مربع، حيث يضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي تم تصميمها لتوفير نمط حياة صحي ونشط ضمن بيئة خضراء متكاملة، وأكثر ما يميزه هو محوره المركزي الأخضر الذي يضم أكثر من 70 ألف شجرة ويربط بين ستة أحياء سكنية مسوّرة .

و يتوقع اكتمال جميع مراحله الستة هذا العام.