"أبوظبي للقوس والسهم" يعتمد أجندة مشاركاته خلال أبريل

أبوظبي في 23 مارس/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، اعتماد أجندة شهر أبريل والتي تتضمن المشاركة في دوري الإمارات للرجال والسيدات ومهرجان الظفرة خلال الفترة من 4 إلى 19 أبريل المقبل، إضافة إلى المشاركة بعد غد في مهرجان العين .

وأوضح النادي، في بيان له، أنه سيتم تنظيم مهرجان أبوظبي للقوس والسهم بمقره الرئيسي يوم 29 أبريل المقبل، ضمن خططه ومبادراته لاكتشاف المواهب.

وأكدت سعادة لبنى علي الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي أهمية الفعاليات المقبلة لاسيما أن الدوري أمام محطات حاسمة بالمرحلتين الرابعة والختامية لفئات الرجال والسيدات والبارالمبيك، والمرحلة الختامية أيضا للبراعم والأشبال والناشئين لفئتي الذكور والإناث.