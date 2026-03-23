ختام مميز لبرنامج "الشارة" تتويجا لشهر من الاحتفاء بالهوية والتراث الإماراتي الأصيل

أبوظبي في 23 مارس / وام / اختتمت هيئة أبوظبي للتراث نجاح لافت الموسم السادس عشر من برنامج الشارة، بعد شهر حافل بالمسابقات والفقرات التراثية التي استقطبت اهتمام جمهور واسع من مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات.

وتواصلت حلقات البرنامج حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك في أجواء احتفالية مميزة، حيث تم الإعلان عن الفائزين في السحوبات النهائية على الجوائز النقدية والعينية المقدمة من الجهات الراعية، وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر الاتصالات الهاتفية والمشاركة من خلال القنوات المخصصة للبرنامج.

وتم انتاج برنامج "الشارة" من قبل هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام، وقدّم على مدار نحو شهر محتوى تراثياً متنوعاً سلط الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية، والشعر النبطي، والأمثال الشعبية، والحكايات المتوارثة، إلى جانب مفردات اللهجة الإماراتية وتفاصيل البيت الإماراتي القديم، إضافة إلى تاريخ القلاع والأبراج وأبرز المهن والحرف التقليدية.

وتميز الموسم الحالي بتصميم بصري جديد في رؤية فنية تعبّر عن الهوية الوطنية والأصالة الإماراتية، كما تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم القلاع التي ترمز إلى مناطق إمارة أبوظبي، ما أضفى بعداً بصرياً مبتكراً يعزز تجربة المشاهدين ويقرب التراث إلى الأجيال الجديدة.

كما تضمن الموسم السادس عشر مجموعة من الفقرات والمسابقات التراثية المتنوعة التي أتاحت للجمهور فرصة المشاركة والفوز بجوائز قيّمة، من أبرزها مسابقة "اللغز الشعري"، ومسابقة "لحن وقصيد"، ومسابقة "المندوس"، وفقرة زيارات المجالس، ومسابقة الطبخ الشعبي، إلى جانب مسابقة "بنات جبار" ومسابقة "جيتور"، بالإضافة إلى السحوبات اليومية والأسبوعية التي حظيت بتفاعل كبير.

ويؤكد الموسم السادس عشر من برنامج "الشارة" نجاحه المتواصل في تقديم محتوى يجمع بين المعرفة والترفيه، ويسهم في صون التراث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، في إطار إعلامي معاصر يلبي تطلعات الجمهور ويواكب التطور التقني في صناعة المحتوى التلفزيوني.