الفجيرة تستضيف الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 23 مارس / وام / تستضيف إمارة الفجيرة منافسات الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس الجاري في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف الفئات العمرية، في محطة تنافسية جديدة تواصل من خلالها البطولة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات المحلية في رياضة الجوجيتسو.

وأعلن إتحاد الإمارات للجوجيتسو أن منافسات اليوم الأول، ستنطلق الجمعة المقبلة، لفئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، فيما يشهد يوم السبت 28 مارس نزالات فئات تحت 14 و16 عاماً للبنين والبنات، على أن تختتم الجولة يوم الأحد 29 مارس بمنافسات فئات تحت 12 عاماً والبراعم، في أجواء رياضية تجمع بين الحماس والتنافس، وتعزز تفاعل العائلات مع أبنائها المشاركين.

وتجسد البطولة أهمية كبيرة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو بالدولة، حيث تمثل منصة رئيسية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، إلى جانب دورها في إعداد اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية، عبر توفير بيئة تنافسية عالية المستوى تسهم في صقل المهارات ورفع الجاهزية الفنية.

كما تعكس استضافة الفجيرة لهذه الجولة النهج المعتمد للبطولة في تنظيم منافساتها بمختلف إمارات الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز الحضور المجتمعي للعبة، وإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة النزالات عن قرب، في إطار رؤية شاملة لترسيخ الجوجيتسو كرياضة مجتمعية رائدة.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في مسيرة تطوير اللعبة على مستوى الدولة، من خلال دورها في ترسيخ ثقافة الرياضة وتعزيز حضورها في المجتمع.

وقال إن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات على أجندة الجوجيتسو المحلية، بما توفره من بيئة تنافسية نموذجية تسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز ارتباط العائلات بالرياضة، بما يتماشى مع توجهات عام الأسرة، مؤكداً أن الاتحاد يحرص على تنظيم بطولاته وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية.

وأضاف أن البطولة تسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم استدامة اللعبة، من خلال استقطاب المواهب وتوفير مسار واضح لتطورها ضمن بيئة احترافية عالية المستوى.

من جانبه، قال وسام مطيع الأحمد، مدرب نادي بني ياس تحت 18 عاماً، إن البطولة تمثل اختباراً حقيقياً لمستوى اللاعبين في ظل تقارب المستويات بين الأندية المشاركة، وأضاف: ندخل هذه الجولة بتركيز كبير على تفاصيل الأداء، والبناء على ما قدمه النادي في الجولة السابقة والنسختين الماضيتين، والهدف هو الحفاظ على حضورنا في طليعة الأندية، مع إدارة النزالات بكفاءة لضمان الاستمرارية في المنافسة حتى المراحل الحاسمة.

وتندرج البطولة ضمن سلسلة من 8 جولات تقام على مدار الموسم في مختلف إمارات الدولة، بواقع 5 جولات لفئة البدلة و3 جولات لفئة بدون البدلة، في إطار منظومة تنافسية متكاملة تهدف إلى دعم مسيرة تطوير اللاعبين، وتعزيز تنافسية الأندية، وترسيخ رياضة الجوجيتسو كإحدى الرياضات الأكثر انتشاراً وتأثيراً في المجتمع.