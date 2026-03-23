بـ 11 تجربة مبتكرة وأطول برج منزلق في الإمارات.. "ياس ووتروورلد" تستقبل زوار توسعتها الأحدث مطلع أبريل

أبوظبي في 23 مارس / وام / أعلنت شركة ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في العاصمة أبوظبي، عن موعد افتتاح التوسعة الأحدث في مدينة الألعاب المائية "ياس ووتروورلد جزيرة ياس"، حيث ستبدأ باستقبال الزوار اعتباراً من الرابع من شهر أبريل لعام 2026.

وستسهم هذه التوسعة في رفع إجمالي عدد الألعاب والتجارب والمرافق الترفيهية في المدينة لتتجاوز 70 تجربة، وذلك من خلال إضافة 11 تجربة جديدة تشمل ثمانية منزلقات مائية، ومنصتي قفز، ومسبحاً مخصصاً للاسترخاء، لتمنح العائلات والأصدقاء ومحبي المغامرات المائية خيارات أوسع من المنحدرات السريعة التي تتحدى الجاذبية وتجارب السباق التنافسية.

وتتضمن الإضافات الجديدة مجموعة استثنائية من الألعاب، يبرز من بينها "مطامير دروب" الذي يُعد أطول برج منزلق مائي في دولة الإمارات، حيث ينطلق اندفاعه من ارتفاع يتجاوز 40 متراً ليقدم للضيوف تجربة السقوط الحر قبل الانزلاق عبر مسار يمتد لمسافة 233 متراً.

وإلى جانبه، تقدم التوسعة منزلقة "ساحل مطامير" التي تحاكي انعدام الجاذبية عبر اندفاعات سريعة، ومنزلقة "مطامير لووب" المتميزة بالسقوط عالي السرعة، في حين تجمع "مطامير لايتس" بين الانحدارات السريعة وتأثيرات الإضاءة الغامرة.

ولعشاق المنافسة الودية، توفر "مطامير سبلاش" مسار سباق انزلاقي مزدوج، كما تشمل التوسعة خيارات إضافية للاستجمام والانتعاش تتمثل في "مسبح السراب" العائلي المخصص للاسترخاء، ومسبح القفز "العفدة" الذي يتيح للضيوف الأكثر جرأة القفز من منصة مرتفعة نحو المياه.

وفي هذا السياق، أكد جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال، أن توسعة "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" تمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرة تطوير العروض الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس.

وأوضح براون أن إضافة هذه المنزلقات والتجارب الترفيهية الجديدة يوسع خيارات المدينة لتقديم أنشطة مبتكرة تلائم كافة الفئات العمرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه العاصمة أبوظبي تعزيز حضورها القوي على خريطة السياحة العالمية، بينما تمضي جزيرة ياس بثبات في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الدولية الرائدة في مجالات المغامرة والترفيه.

وتشكل هذه الألعاب والمرافق الجديدة المرحلة التالية من مشروع توسعة "المدينة المفقودة"، والتي تستلهم فكرتها من قصة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة" الخاصة بالمدينة المائية.

وتمثل هذه التوسعة إضافة نوعية تثري العالم الغامر في "ياس ووتروورلد"، حيث تتكامل فيها عناصر المغامرة والتشويق مع التراث والابتكار، لتقديم تجربة مائية ترفيهية متجددة ومتكاملة.