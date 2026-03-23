محاضرة للأرشيف والمكتبة الوطنية تؤكد أهمية التاريخ الشفاهي في حفظ التراث الوطني

أبوظبي في 23 مارس / وام / أكدت المحاضرة الافتراضية، التي نظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية تزامناً مع شهر القراءة في "عام الأسرة" وقدمها الباحث عبد الله الخوري، أهمية التاريخ الشفاهي كمصدر رئيسي لتوثيق جوانب حيوية من تاريخ دولة الإمارات.

وأوضحت المحاضرة، التي حملت عنوان "التاريخ الشفاهي وسبل توثيقه"، أن الروايات الشفاهية تتضمن معلومات نادرة تسد الفجوات في الوثائق المكتوبة، وتسهم في جذب القارئ وإبراز ملامح التراث الوطني؛ وقد استُهلت الفعالية بمقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسخت أهمية استحضار الماضي لبناء الحاضر والمستقبل.

واستعرضت المحاضرة الإطار القانوني والمفاهيمي لجمع المادة الشفاهية بأساليب منهجية وعلمية، مسلطة الضوء على دور الأرشيف في تسجيل الروايات وحفظها للباحثين لإثراء قواعد البيانات المعرفية.

وتطرقت إلى آليات جمع التاريخ الشفاهي من خلال المقابلات المباشرة مع المواطنين الذين عاصروا مراحل مختلفة من تاريخ الدولة، موضحة الفروق بينه وبين التاريخ المكتوب لكونه يعتمد على السرد الصوتي والإيماءات مما يمنحه بعداً إنسانياً أعمق، كما شرحت مراحل التوثيق الدقيقة بدءاً من التحضير والتنسيق مع الراوي، وصولاً إلى تفريغ المادة وتصنيفها وفق إرشادات مهنية تضمن دقة المعلومات.

واختتمت المحاضرة بإبراز دور التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث كشف الباحث عبد الله الخوري عن تطوير الأرشيف والمكتبة الوطنية لبرنامج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتفريغ التسجيلات الصوتية وتحويلها إلى نصوص مكتوبة، مما يسرع عمليات التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية، مدعوماً بعرض نماذج لمقابلات توثق شهادات حية من ذاكرة المجتمع الإماراتي.