مكتبة محمد بن راشد تجسّد "الحق في المعرفة الرقمية" عبر منظومة متكاملة للأطفال

دبي في 23 مارس / وام / تبرز مكتبة محمد بن راشد بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات المعرفية التي تجسّد "الحق في المعرفة الرقمية"، شعار "يوم الطفل الإماراتي" لهذا العام، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق المصممة خصيصاً للأطفال، وفي مقدمتها مكتبة الأطفال التي تضم أكثر من 85500 كتاباً وقصة تفاعلية وثلاثية الأبعاد، إلى جانب قواعد بيانات رقمية متخصصة وعضوية مجانية للأطفال، وخدمات شاملة لأصحاب الهمم، في تأكيد على أن الاستثمار في المستقبل يبدأ من تنمية عقل الطفل وتعزيز فضوله المعرفي منذ سنواته الأولى.

وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن الطفل الذي يمسك كتاباً اليوم هو الذي يقود النهضة التنموية الشاملة ويسهم في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن بناء الطفل المعرفي لا يقل أهمية عن بنائه الجسدي والنفسي، وأن الكتاب يشكّل الخطوة الأولى نحو الوعي والجسر الذي يربط الطفل بهويته وثقافته وعالمه، لافتاً إلى أن مكتبة الأطفال صُممت لتجعل من القراءة تجربة حيّة ومحببة لكل طفل.

وتوفر مكتبة الأطفال بيئة معرفية تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه، حيث تضم زوايا قراءة مخصصة ومساحات تعليمية تتيح للأطفال من عمر 5 إلى 12 عاماً استكشاف عوالم متعددة من المعرفة في بيئة محفزة، كما تقدم تجربة تعليمية حديثة من خلال التفاعل مع الروبوت "بيبر" وشاشات القصص التفاعلية، إلى جانب إمكانية استخدام الأجهزة اللوحية التي تتيح قراءة القصص الرقمية وخوض ألعاب تعليمية معرفية.

وتحرص المكتبة على توفير تجربة شاملة تضمن وصول المعرفة إلى جميع الأطفال، بما فيهم أصحاب الهمم، عبر توفير كتب بلغة "برايل" للمكفوفين، إلى جانب تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية وورش العمل التعليمية والإبداعية على مدار العام، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالكتاب.

وتضم المكتبة مجموعة واسعة من الكتب التي تحظى بإقبال لافت من القرّاء الصغار، حيث تصدرت قائمة الكتب الأكثر قراءة واستعارة عناوين من بينها "القائدان البطلان" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و"أنا العصفور" للكاتبة بدور القاسمي، إلى جانب سلسلة "هل تعرف تلك الحيوانات؟"، وقصص مجسّمة مثل "سلة الغذاء" و"الهرة الصغيرة"، بما يعكس تنوع المحتوى بين التعليمي والترفيهي ويعزز شغف الأطفال بالقراءة.

وتوفر المكتبة عضويات مخصصة للأطفال وطلبة المدارس تتيح لهم الوصول إلى مصادر رقمية متنوعة تدعم مسيرتهم التعليمية، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة ضمن عضوية الأطفال حتى نهاية فبراير 2026 نحو 32000 كتاب، في مؤشر يعكس تنامي ثقافة القراءة لدى الأطفال.

كما أطلقت المكتبة مبادرة "أفق المعرفة" التي توفر خمس قواعد بيانات تعليمية رقمية متخصصة، تتيح للأطفال والطلبة الوصول إلى محتوى معرفي موثوق يسهم في تنمية مهاراتهم البحثية وتعزيز قدراتهم التعليمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء جيل معرفي متمكن وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.